Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla 15 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında avcılık ve toplayıcılığının yasaklandığını duyurdu.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Sülük istihsali yapılacak alanlar, uygulama yöntemi, zaman yasağı takibi, kullanılacak belgeler, istihsali yapılacak alt ürünler, ürünlerin nakli izlenmesi, miktarı ile sülüğün yasadışı istihsalinin önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar belirlendi. Alınan karar çerçevesinde Bolu’da 15 Mart ve 31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri toplayıcılığı ve avcılığı yasaklandı.

“Avcılığı ve toplayıcılığı yasaklanmıştır”

Konu ile alakalı olarak Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Su ürünleri kaynaklarımızdan biri olan sülük canlısının sürdürülebilirliğinin temini açısından, bilimsel kuruluşlar ve akademisyenlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda ekolojik ve ekonomik değere sahip sülük stoklarımızın devamlılığını temini ve korunması açısından 15 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı ve toplayıcılığı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın yasak dönemde şahit oldukları yasa dışı avcılığı; kolluk kuvvetleri ve İl Müdürlüğümüze (ALO GIDA 174) bildirmeleri sürdürülebilir balıkçılık için büyük önem arz etmektedir" dedi.