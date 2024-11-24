Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle 134 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerde yol açma çalışması sürüyor.
Bolu’da 2 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı yüksek kesimlerde 60 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışı sebebiyle, Merkez ilçeye bağlı 44, Mengen ilçesine bağlı 25, Göynük ilçesine bağlı 16, Mudurnu ilçesine bağlı 48, Seben ilçesine bağlı 1 köy olmak üzere, toplam 134 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kaynak: iha