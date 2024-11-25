Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 134 köy yolunun 112 tanesi açılırken 22 kapalı köy yolu için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Bolu’da 3 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı yüksek kesimlerde 80 santimetreyi aştı. Ulaşıma kapalı olan 134 köy yolunun 112 tanesi ulaşıma açılırken, yoğun kar yağışı sebebiyle, Merkez ilçeye bağlı 2, Mengen ilçesine bağlı 8, Göynük ilçesine bağlı 2, Mudurnu ilçesine bağlı 9, Gerede ilçesine bağlı 1 köy olmak üzere, toplam 22 köy yolu ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma kapalı köy yollarını açmak için çalışmaları aralıksız devam ediyor.