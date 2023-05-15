Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yoğun talep üzerine ilçeye getirilen 10 bin fide vatandaşlara satışa sunuldu.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler ürünlerini tarlalarına ekmeye başladı. Vatandaşların yoğun talebi üzerine Mudurnu İlçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Mudurnu’ya 10 bin sebze fidesi satışa sunulmak üzere getirildi. Domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, kabak ve patlıcan çeşitlerinde bulunan fideler, alıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, "Bu sene ilk defa fide getirttik. Vatandaşların değişik yerlerde zorlanmamaları için ön sipariş ile fide adetlerini aldık. Şimdi teslim ediyoruz. Herkes bahçesine ekim yaparak, kendi sebzesini toprakla buluşturacaklar" dedi.