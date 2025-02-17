Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bolu’ya son 22 yılda 11 milyar 781 milyon TL yatırım yapıldığını ve 66 tesisin hizmete alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede, Bolu’ya son 22 yılda 11 milyar 781 milyon TL yatırım yapıldı. Türkiye’nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını açıklayan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır" dedi.

"10 bin 710 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık"

Bolu’ya yapılan DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "Kadim kültürümüzden gelen, ’suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Bolu’da inşa ettiğimiz 2 adet sulama tesisi ile 10 bin 710 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık, 1 adet sulama tesisi çalışmaları devam etmektedir. İnşa edilen sulama tesisleri ile Bolulu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Bolulular için son 22 yılda, 11 milyar 781 milyon TL yatırım yaparak 66 tesis inşa ettik. Bolu’da son 22 yılda hizmete aldığımız 3 baraj ve 1 gölet ile 246 milyon metreküplük su depolama hacmine ulaştık" diye konuştu.

"922 milyon TL enerji alanında da katkı sunuyoruz"

Bolu’nun su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek için yeni projelerin yapıldığını dile getiren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bolu’nun su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Son 22 yılda 3 baraj ve 1 gölet tamamlanarak 246 milyon metreküp depolama hacmine ulaşılmıştır. Çalışmaları devam eden, 1 baraj ve 2 göletin tamamlanmasıyla 157.930 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız ’bir damla suyun dahi’ israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu sağlamak için yeni depolama ve içme suyu tesisleri inşa ediyoruz. Bolu’da son 22 yılda 2 içme suyu projesini tamamlayarak 28 bin 370 milyon metreküp içme suyu kapasitesine ulaşılmıştır. Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 50 taşkın koruma tesisi kontrolü sağlanmıştır. 6 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim şartları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz. Kurulu gücü 124,05 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, 922 milyon TL enerji alanında da katkı sunuyoruz. DSİ olarak gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğimizi belirterek ’kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız’ tavsiyesiyle sözlerimi noktalıyorum" ifadelerini kullandı.