Bolu Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden Müge Suyolcu ile 10 yaşındaki kızı Pera Suyolcu son yolculuğuna İzmir’de uğurlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Urla’da yaşayan ve Bolu Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden, Müge Suyolcu ve 10 yaşındaki kızı Pera Suyolcu, Urla İskele Yahşibey Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Müge Suyolcu ve Pera Suyolcu son yolculuğu için Urla İskele Yahşibey Camii'nde kılınan cenaze namazında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da saf tuttu.

Cenaze namazına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Müge Suyolcu'nun eşi Yavuz Suyolcu'ya ve aile yakınlarına baş sağlığı diledi.

Cenazeye ayrıca; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile Suyolcu ailesinin yakınları katıldı.