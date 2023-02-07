Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle Bolulular harekete geçti. Toplanan yardım malzemeleri 24 tıra yüklenerek, dualarla deprem bölgelerine uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle Bolulular harekete geçti. Toplanan yardım malzemeleri 24 tıra yüklenerek, dualarla deprem bölgelerine uğurlandı.

Büyük yıkımlara sebep olan iki büyük depremin ardından Bolu’da vatandaşlar tek yürek oldu. Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu önünde bulunan yardım noktalarına Bolulular akın etti. Vatandaşlar ısıtıcı, battaniye, yorgan, su ve gıda malzemesi, temel ihtiyaç malzemeleri ve kışlık kıyafetleri yardım noktalarına getirdi. Özenle paketlenen ürünler 24 tıra yüklendi.

Yardım tırlarını uğurlayan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Yaşanan acı çok büyük, tekrar geçmiş olsun. Bolu halkı daha önce benzer acıları yaşamış olmanın verdiği duyarlılıkla depremzedelerimize destek olmak için tek yürek oldu. Sağ salim yardımlarımızı ulaştıracağız inşallah" dedi.

Öte yandan, Bolu’dan çok sayıda arama kurtarma ekibi de AFAD tarafından yönlendirilerek, deprem bölgelerindeki çalışmalara dahil oldu.