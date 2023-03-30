TEM Otoyolu Bolu geçişinde 58 aracın karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Batı Gişeleri ile Doğu Gişeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolun Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AE 888 plakalı tır, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolu kapattı. Daha sonra aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, tır, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Aynı noktada İstanbul istikametinde de maddi hasarlı kaza meydana gelmesi üzerine İstanbul istikametinde trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 58 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Yararlılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, AFAD ekipleri iftar saati yolda kalan sürücülere erzak dağıttı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.