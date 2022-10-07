Bolu Teknokent kurumsal web sitesi yenilenerek, yeni yüzü ile hizmet vermeye başladı. Bolu Teknokent, kurumsal web sitesi için Serbay Interactive Dijital Reklam Ajansı altyapısını tercih etti.

Bolu Teknokent kurumsal web sitesi yenilenerek, yeni yüzü ile hizmet vermeye başladı. Bolu Teknokent, kurumsal web sitesi için Serbay Interactive Dijital Reklam Ajansı altyapısını tercih etti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde yer alan Bolu Teknokent kurumsal web sitesi, yeni yüzü ile hizmet vermeye başladı. Bolu Teknokent, kurumsal web sitesi için Serbay Interactive Dijital Reklam Ajansı altyapısını tercih etti. Serbay Interactive tarafından hayata geçirilen Bolu Teknokent web sitesi eskisine göre, yenilikçi, modern ve mobil cihazlar ile uyumlu görünümü kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlıyor.

Sitede Bolu Teknokent ile ilgili genel bilgilerin, Teknokent firmaları, mevzuatlar, dokümanlar, duyuru ve haberlerin yanı sıra Bolu Teknokent ile ilgili birçok güncel bilgiler yer alıyor. Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar ile destekli olan web sitesi vatandaşlara daha hızlı ve daha kolay ulaşma imkanı sağlayacak.