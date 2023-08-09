BOLU (İHA) – Bolu Tarım Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden oluşan 35 kişilik ekip, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak ve anında müdahale edebilmek için eğitim almaya başladı.

Bolu Tarım Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden oluşan 35 kişilik ekip, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazır olmak için eğitim alıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gönüllülere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli uzman personel tarafından eğitim veriliyor.

Eğitimlerin devam ettiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Maalesef afetler hayatımızın önemli bir gerçeğidir. Bu çerçevede hareket eden müdürlüğümüz de muhtemel afet ve acil durumlarda hazır olabilmek adına Tarım Arama Kurtarma Derneğini oluşturmuştur. Tamamen gönüllülük esasına dayalı oluşum içerisinde İl AFAD Müdürlüğümüzde çalışan uzman personel tarafından; hafif arama ve kurtarma, ilkyardım, yangın farkındalık, insani yardım, vb. konularda eğitimler verilmektedir. AFAD ve ilk yardım eğitimleri periyodik olarak düzenli bir şekilde uygulanacaktır. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde görev alan AFAD, sisteme kayıtlı olan gönüllülere gereken desteği ve bilgiyi sağlamak amacıyla eğitimler yürütmektedir. İhtiyaç olmaması temennimiz tabii lakin muhtemel olumsuzluklarda hazır olmakta çok önemli gönüllü arkadaşlarımızı kutluyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.