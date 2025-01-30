Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne atandı.

Celal Kanbur, Bolu Orman Bölge Müdürü olarak görevine başladı. Bölge Müdürü Celal Kanbur’u, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Bolu ve Aladağ Orman İşletme Müdürleri karşıladı. Görevini bir önceki dönem Bölge Müdürü Mahmut Şentürk’ten devralan Celal Kanbur, Mahmut Şentürk’e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Mahmut Şentürk’te Bölge Müdürü Celal Kanbur’a yeni görevinde başarılar diledi. Bölge Müdür Yardımcılarıyla kısa bir değerlendirme yapan Bölge Müdürü Celal Kanbur, daha sonra odaları dolaşarak personelle tanıştı, onlarla sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi.