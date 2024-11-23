Bolu İl Mili Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde emekli öğretmenleri unutmadı. Ziyarette emekli öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı.

Bolu İl Mili Eğitim Müdürlüğü, Bolu’da uzun yıllar görev yapmış emekli öğretmenleri ziyaret etti. Emekli öğretmenlerin en son görev yaptıkları okulların müdürleri ve öğretmenlerinin de yer aldığı ziyarette emekli öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı. Bolu İl Mili Eğitim Müdürü Fatih Öncü tarafından emekli öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü bu ziyarette yaptığı konuşmada, “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’, demiştir Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bizler de Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak aydınlık geleceğimizin mimarları, öğretmenlerimizi bu kutlu günde unutmadık. Ömrünü topluma faydalı nesiller yetiştirmek üzere vakfetmiş emekli öğretmenlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Bir kez daha bu anlamlı ziyaret nezdinde tüm hayatını anlamlı bir davaya adayan emekli öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Ziyarette emekli öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretlerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğretmenler duygularını paylaştı.