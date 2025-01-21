Yaklaşık iki saat süren Kabine sonrası Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. 1 günlük milli yas ilan edilmiştir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın haberinin alır almaz bakanları ve ekipleri bölgeye gönderdiklerini ve 156 araç, 428 personel ile yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/VEtwqz90oH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 21, 2025

Yangının çıkış sebebini ve sorumluluğu olanları tespit etmek amacıyla soruşturmalar başlatıldığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Erdoğan, "Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecekler. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde bayraklarımız yarıya çekilmiştir. Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil herkesten vatandaşlarımızın acısına hürmet bekliyoruz" dedi.

Öte yandan çocukların başıboş köpek sürülerince parçalanmasını kabul edemediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun üzerine hükümet olarak harekete geçtik" dedi.

"Bu sorunun çözümsüz kalmasından rant elde eden lobilerin karşı çıkmasına rağmen gerekli düzenlemeleri yaptık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkari Yüksekova'daki yürek burkan olay endişelerimizin haklı olduğunu teyit etmiştir. Siyasi parti farketmeksizin tüm belediyeler yasalar gereği kendi görevlerini yerine getirmek zorundadır. Bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız" diye konuştu..