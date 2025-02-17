Bolu Valiliği, bu akşamdan itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli kar yağışı için uyarıda bulundu.

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Bolu’da bugün saat 19.00’dan, yarın saat 03.00’a kadar kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaşması tahmin ediliyor.

Bolu Valiliği, başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.