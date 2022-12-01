100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde denetim yaptı. Yük ve yolcu taşıyan araçların lastiğini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.

100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde denetim yaptı. Yük ve yolcu taşıyan araçların lastiğini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yaptı. 1 Aralık itibariyle başlayan uygulamada, kış lastiğini takması zorunlu olan yük ve yolcu taşıyan araçları denetleyen ekipler, lastiklerde diş kalınlıklarının yanı sıra lastik işaretlerini de kontrol etti. Avrupa ile Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı çıkışında yapılan uygulamada, sürücülere kış lastiği broşürü veren ekipler, uyarılarda bulundu.

Kocaeli’den Karabük’e giden tırın sürücüsü Hasan Sevgi, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek, "İnşallah Bolu Dağı’nı geçeceğim. Kar lastikleri çok önemli. Yolda parçalanan lastikleri görüyoruz. Bunun için orijinal, kaplama olmayan lastikler daha iyi olur. Bende kış lastiğini taktım, her yıl da takıyoruz. Kışın güvenli seyretmemizi sağlıyor" dedi.