Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nda yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nda yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kent merkezinde ise sis Tabaklar, Karaçayır, Aktaş, Kültür, Sağlık ve Sümer mahallelerinde etkili oluyor. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri ve takip mesafesine uymaları konusunda uyarıyor.