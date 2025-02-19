D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor.

TEM’in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Bölgede kar yağışı etkisini yitirirken etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Işıklı tabelalarla sürücüler takip mesafelerini korumaları noktasında uyarılıyor.