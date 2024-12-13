Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı’nda kar yağışı sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarının ardından Düzce genelinde sağanak yağış devam ederken, yüksek kesimlerde de kar yağışı sebebi ile beyaz örtü ile kaplandı. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda da yoğun kar yağışı aralıklarla devam etti. Bakacak, Karanlıkdere ve Polisevi bölgelerinde gece boyu şiddetini arttıran kar yağışı bölgeyi beyaz örtü ile kaplarken, kar yağışı ve sis bölgede etkili oluyor.