Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. 2 gündür aralıksız yağan kar sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 75 santimetreyi aştı.

Bolu’da 2 gün önce öğle saatlerinde kar yağışı başladı. 2 gündür TEM’in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı yeşil alanlarda 75 santimetreyi aştı. Kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış lastiği takmayan ve aracı arıza yapan sürücüler nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor.