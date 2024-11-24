Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Dün öğle saatlerinden bu yana aralıksız yağan kar sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.

Bolu’da dün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Dün öğle saatlerinden itibaren TEM’in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış lastiği takmayan ve aracı arıza yapan sürücüler nedeniyle TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde trafik zaman zaman aksıyor. TEM’de trafiğin aksadığı anlarda sürücüler D-100 kara yoluna, D-100’de trafik aksadığında sürücüler TEM Otoyolu’na yönlendiriliyor.