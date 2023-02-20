DÜZCE (İHA) – Türkiye’nin en önemli kara yolu geçişi olan Bolu Dağı’nda öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

DÜZCE (İHA) – Türkiye’nin en önemli kara yolu geçişi olan Bolu Dağı’nda öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Avrupa ile Anadolu’yu birbirine bağlayan Türkiye’nin en önemli kara yolu geçişi olan D-100 Karayolu Bolu Dağı’nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 900 metre rakımlı dağın zirvesinde karla karışık yağmur, Düzce kesiminde ise hafif şekilde kar yağışı oluyor. Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kara yolunda devriye atıyor.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin hız ve trafik kurallarına uymalarını istedi.