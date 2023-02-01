Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı Tüneli kesiminde sürücüler güçlükle ilerliyor. Kar yağışı sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde sürücüler dikkatli olmaları hususunda tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Yağışın akşam saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri ise muhtemel olumsuzluğa karşı hazırda bekliyor.