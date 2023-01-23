Düzce D-100 karayolunda freni patlayan tır, park halindeki tırlara çarptı. Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Düzce D-100 karayolunda freni patlayan tır, park halindeki tırlara çarptı. Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan Anıl K. idaresindeki 06 TIR 045 plakalı metal montaj malzemesi taşıyan tırın Bolu Dağı’ndan inerken frenleri patladı. Kaynaşlı ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapan tır şoförü, yol kenarında park halinde bulunan 2 tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın kasasında bulunan büyük montaj malzemesi D-100 karayoluna düştü.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.