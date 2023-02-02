Bolu’da, yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkisini sürdürüyor.

Bolu’da, yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkisini sürdürüyor.

Bolu’da, yaklaşık 4 gündür aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde öğle saatlerinde tekrar etkisini sürdürüyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Öte yandan, şehir merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Ulaşımın rahat sağlandığı güzergahta sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.