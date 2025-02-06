Düzce’de etkili olan kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı’nda olumsuzluk yaşanmaması adına bölge trafik ekipleri tır ve kamyonları kontrol ederek ilerlemelerini sağlıyor.

Düzce’de etkili olan kar yağışı ile beraber birçok bölgede araçlar yollarda kaldı. Bolu Dağı’nda da kar yağışı devam ederken, bölge trafik ve kara yolları ekiplerinin çalışması ile araçlar yoldan kaldırılırken, geçişler de geçici olarak kapatıldı. Yolların açılmasının ardından bölge trafik ekipleri denetimi artırdı. Kaynaşlı’dan Bolu Dağı’na tırmanışa geçecek tır ve kamyonlar çevrilerek kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Kış lastikleri olmayan araçlar Bolu Dağı’na gönderilmezken, kış lastiği olanlar da kontrollü ilerlemeleri konusunda uyarıldı.