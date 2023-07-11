Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında heyelan sebebiyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu İstanbul istikameti 30 saat sonra trafiğe açıldı. Heyelanın bulunduğu bölgede trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Dün gün boyu karayolları ekiplerinin çalışmaları sürdü. Ekiplerin gün boyu gerçekleştirdikleri hummalı çalışmasıyla yoldan heyelanın getirdiği malzemeler gece saatlerinde temizlendi. Heyelanın meydana geldiği dağın üzerinden tehlike arz eden topraklar yola indirildi.

Kara yolları ekipleri otoyolda yıkama çalışması yaptı. Yaklaşık 30 saattir kapalı kalan trafiğin İstanbul istikameti saat 00.15’te yeniden trafiğe açıldı. Dubalarla ve beton bariyerlerle heyelanın bulunduğu bölgede önlemler alındı. Heyelanın olduğu alanda tedbir amaçlı yol 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Heyelanın temizlendiği bölge dronla görüntülendi.