BOLU (İHA) – TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında aşırı sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanın temizlik çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. İstanbul istikametine yol trafiğe kapalı.

Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağış, Düzce ve Bolu’da da etkili oldu. Sağanak yağış sonucu dün akşam saatlerinde Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar gün ağarınca tekrar başladı. Ekipler, iş makineleriyle yoldan heyelanın getirdiği malzemeleri temizliyor.

Yolun temizlenmesinin ardından trafiğin İstanbul istikametine açılması bekleniyor.