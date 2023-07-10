TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında aşırı sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanın temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından dağ üzerinde tehlikeli konumda bulunan topraklar yola atılarak oradan temizleniyor.

Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağış, Düzce ve Bolu’da da etkili oldu. Sağanak yağış sonucu dün akşam saatlerinde Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametine yol trafiğe kapatıldı. Gece saatlerinde bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı. Temizlik çalışmaları, gün ağarınca başladı. Ekipler, iş makineleriyle yoldan heyelanın getirdiği malzemeleri temizliyor. Heyelanın meydana geldiği dağın üzerinden tehlike arz eden topraklar yola indiriliyor. Dağdan kepçe ile atılan topraklar ise yoldan kepçe ile kaldırılıyor. Yolun temizlenmesinin ardından trafiğin İstanbul istikametine açılması bekleniyor.

Alternatif güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. D-100’e yönlendirilen araçlar, Bolu Dağı İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturuyor.