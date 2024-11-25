TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde dün meydana gelen kazalar sebebiyle tıkanan trafikte bir grup vatandaş horon tepti.

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde dün yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle birçok araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazaların meydana geldi bölgede trafik dururken, otobüsle seyahat eden bir grup vatandaş beklemekten sıkıldı. Tulumunu çıkaran bir vatandaş, müzik çalmaya başladı. Müzik eşliğinde onlarca kişi horon tepip eğlenirken, o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.