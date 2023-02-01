Bolu Dağı Tüneli’nde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu Dağı Tüneli’nde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.