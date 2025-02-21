D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölge trafik polisi ekipleri kış lastiği olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.

Bolu’da 3 gündür aralıklarla yağan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Sürücülerin zincir takarak temkinli gittiği yolda, kar yağışı devam ediyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarında ise kış lastiği olmayan araçlar şehir merkezine geri gönderiliyor. Kara yolları ekiplerinin bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı.

Topuk yaylasına gittiğini söyleyen ve aracının lastiklerine zincir takan Özkan Dönmez, "Topuk yaylasına çıkıyoruz. Zincir takmamız gerekiyor. Kar bir anda bastırdı" dedi.