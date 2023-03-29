Bolu’da D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapandı.

Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe açıldı Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe açıldı

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı. Kayan tır nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendiriliyor.