D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi etkili olan yoğun kar yağışı ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

TBMM eski başkanı Bülent Arınç Şanlıurfa’da cami açılışına katıldı TBMM eski başkanı Bülent Arınç Şanlıurfa’da cami açılışına katıldı

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve bir tırın makaslaması sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması planlanıyor.

Kaynak: İHA