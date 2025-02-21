D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi etkili olan yoğun kar yağışı ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve bir tırın makaslaması sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Sürücüler D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna yönlendiriliyor. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması planlanıyor.