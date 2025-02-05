Kar yağışı sebebiyle büyük araç geçişine kapanan Bolu Dağı, karayolları ve Bölge trafik ekiplerinin çalışması sonrası tekrar açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kar uyarısının ardından kar yağışı Düzce genelinde başladı. Bolu Dağı’nda da tipi şeklinde aniden bastıran kar yağışının ardından büyük araçlar yolda kaldı. Kış lastiği olmayan araçların sayısının da çok olması sebebi ile yol büyük araç geçişine kapatıldı. Her iki istikamette de Bölge trafik ekipleri yolun açılması için yoğun mücadele verirken, karayolları da yolda biriken karları küreyerek tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Bölge Trafik ekipleri her iki istikameti de büyük araçların geçişine açtı. Bölgede tipi şeklinde kar yağışı devam ederken, yolda küreme ve tuzlama çalışmaları da sürüyor.