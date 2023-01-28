Bolu’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırırken, yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırırken, yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

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Bolu’da, akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Karla mücadelede karayolları ekipleri D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.