Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor, pasör Ceren Kestirengöz Kapucu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor, pasör Ceren Kestirengöz Kapucu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Voleybolda Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor, pasör Ceren Kestirengöz Kapucu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ceren Kestirengöz Kapucu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.