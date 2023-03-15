Bolu Belediyesi’nde görev yapan personellere yaklaşan Ramazan ayı öncesi Ramazan kolisi dağıtılmaya başlandı.

Bolu Belediyesi, Ramazan ayı öncesi personellerine gıda ve temizlik malzemesi desteği yaptı. Geçtiğimiz aylarda yapılan toplu iş sözleşmeleri ile maaşlarında ve sosyal haklarında önemli kazanımlara elde eden Bolu Belediyesi çalışanları, mübarek Ramazan’a sayılı günler kala Ramazan kolilerini teslim almaya başladı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen koli dağıtımına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı.

Burada konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk EYT yasasından emekli olacak personellerle vedalaşarak, "Ben emeklilik dilekçesi veren tüm arkadaşlara bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Biz 4 yıl birlikte çalıştık. Verdiğiniz emekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

"Kolileri zengin tutmaya gayret gösterdik"

Dağıtılacak kolilerinin içeriği ile ilgili de bilgi veren Özcan, "Ben üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum, gerek toplu iş sözleşmelerinde, gerekse maaş ve ikramiyelerin düzenli ödenmesi noktasında. Sendika ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin gereği olarak da dağıtacağımız erzaklar vardı. Onları da mümkün olduğu kadar zengin tutmaya gayret gösterdik. İnşallah tüm personellerimiz aileleri ile sağlık ve mutluluk içinde güle güle tüketsinler. Şimdiden de Ramazan ayınız mübarek olsun" diye konuştu.

Özcan, içinde temel gıda ve temizlik malzemeleri bulunan kolileri personellere teslim etti.