Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çölyak hastaları ile bir araya geldi. Çölyak hastalarına Bolu Belediyesi tarafından özel olarak ürettirilen glütensiz makarnalardan hediye eden Başkan Özcan, "Sizlere alışveriş kartı da hediye edeceğiz. Diğer glütensiz ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz" dedi.

Bolu Belediyesi, çölyak hastası vatandaşlara destek olmak amacıyla program düzenledi. Programa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, daire müdürleri ve 64 çölyak hastası katıldı.

Çölyakın zor bir hastalık olduğuna dikkat çeken Özcan, "Bu hastalığa göre beslenmeniz gerekiyor ve bunun da ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bugün kendi unumuzdan ve glütensiz olarak ürettirdiğimiz özel makarnalardan sizlere dağıtmak istedik. Bunun yanında alışveriş kartı da hediye edeceğiz sizlere ki diğer glütensiz ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz. Bu bir farkındalık projesi ve amacımız burada çölyak hastalığı, çölyak hastalarına karşı toplumdaki hassasiyeti arttırabilmek. Bu programı bu amaçla düzenledik. Davetimize katıldığınız için sizlere teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Bolu ilimizdeki çölyak hastalarımıza daha çok destek vermeye devam edeceğiz" dedi.