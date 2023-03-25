Bolu Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle mahallelerde ücretsiz fidan dağıtımına başladı.

Fidan dağıtım etkinliğinin ilki Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Park ve Bahçeler Müdürü Kübra Coşkun da vatandaşlara fidan dağıttı.

Bolu’yu daha da güzelleştirmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bu sene Bolu’yu daha da güzelleştirmek adına, vatandaşlarımıza çeşitli fidelerimizi dağıtalım istedik. Bununla ilgili sadece belediye önünde 4 bine yakın dağıtmıştık. Burada da cami çıkışında on binlerce fide aklınıza ne gelirse meşe, ahlat birçok değişik fidemiz var. İnşallah vatandaşlarımız bu fidanları dikip bakımını da yaparlar. Bolu’nun daha da güzelleşmesi için bizlerle birlikte katkı sağlamış olurlar diye düşünüyorum. Bu çalışmanın sonunda yaklaşık 100 bin civarında fidanımızı Bolu halkına ulaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürü Kübra Coşkun ise, “Orman Haftasında belediye meydanında biz fidan dağıtımı etkinliği gerçekleştirdik. Fidan dağıtımının ardından vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine mahallelerimiz de de fidan dağıtımı etkinliği başlatmış bulunmaktayız. Bu hafta 23 mahallemizde, bir sonraki haftada diğer mahallelerimizde dağıtımımızı sürdüreceğiz. Fidanlarımızı toprakla buluşturup büyütecek vatandaşlarımıza biz de şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.