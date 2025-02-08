Bolu’nun At Yaylası’nda etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için Bolu Belediyesi ekipleri yemleme çalışması yaptı.

Bolu’nun At Yaylası’nda etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için Bolu Belediyesi ekipleri harekete geçti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaylada yaşayan yılkı atları için farklı noktalara ahşap yemlikler yerleştirerek kuru saman bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü At Yaylası’nda belediye ekipleri, yılkı atları için belirlenen 10’a yakın farklı noktaya ahşap yemlikler yerleştirdi. Yemliklere kuru saman bırakılarak zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken atların beslenmesi sağlandı. Doğal yaşamın korunması amacıyla yürütülen çalışmayla yılkı atları, bırakılan samanları yiyerek karınlarını doyurdu.