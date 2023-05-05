Bolu Belediyesi yılın ilk asfalt serimini için start verdi. Asfalt ekipleri, Sümer Mahallesi İlim Sokak’ın asfalt serimini tamamladı.

2022 yılında rekor düzeyde asfalt serimi yapan ve birçok yolu yenileyen Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2023’e de hızlı bir giriş yaptı. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın koyduğu hedef çerçevesinde tüm zamanların asfalt serim rekorunu kırmak isteyen Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Asfalt ekipleri, 2023 yılının ilk asfalt serimini Sümer Mahallesi İlim Sokak’ta yaptı. Bolu Belediyesi asfalt ekipleri, yoğun bir çalışma temposuyla İlim Sokak’ın asfalt serim işlemlerini tamamladı. Mahalle sakinleri, daha önce tahrip olmuş olan yollarda artık konforlu bir sürüş deneyimi yaşayacak.