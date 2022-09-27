Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den 1 yıl süreyle ihraç edilmesi yönünde alınan karara sevindiklerini söylediği HDP Genel Merkezine kargoyla kına gönderdi. Özcan, “Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan’a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil’deki Karayılan şerefsizine göndersinler diye bu kınaları hazırladım” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den 1 yıl süreyle ihraç edilmesi yönünde alınan karara sevindiklerini söylediği HDP Genel Merkezine kargoyla kına gönderdi. Özcan, “Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan’a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil’deki Karayılan şerefsizine göndersinler diye bu kınaları hazırladım” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında AK Partili kadın meclis üyesiyle ilgili arasında geçen diyalogun ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç sebebiyle sevk edildiği yüksek disiplin kurulunda 1 yıl süreyle ihraç edildi. HDP milletvekillerinin sosyal medyada kararı olumlu buldukları yönünde paylaşımlarının ardından Özcan, HDP Genel Merkezi’ne kargo yoluyla kına gönderdi.

“Onları memnun eden bir karar çıktı”

Sağlık Mahallesi’nde bulunan PTT şubesinden HDP Genel Merkezi’ne kına gönderen Özcan, “Dünden itibaren Türkiye’de bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantılarını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP’nin hedefindeydim. HDP’li yetkililer benim CHP’den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de ziyadesiyle onları memnun eden bir karar çıktı. 1 yıllık süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Geçici olarak ihraç edildim. Nasip olursa 13 Haziran’da, tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran’da da evime, yuvama CHP’ye geri döneceğim” dedi.

“Onlarla hesabım bitmeyecek”

HDP terör örgütüyle bağını kesmediği sürece bu partiyle hesabının bitmeyeceğini ifade eden Özcan, “Bu terör örgütü uzantılarına, HDP yöneticilerine kına göndermek için geldim. Bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bunlardan birkaç adet var. Hepsini HDP Genel Merkezi’ne gönderiyorum da yeterli miktarda bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan’a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil’deki Karayılan şerefsizine göndersinler diye bu kınaları hazırladım. Az sonra da göndereceğim. Benim bu Türk milletinin altını oyan HDP denilen yapıyla mücadelem, terör örgütüyle bağını kesin, kati bir suretle kesmediği sürece hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek” diye konuştu.

“Vatan hainleriyle konuşacak mevzumuz olamaz”

Açıklamalarının tarihe not düşülmesini isteyen Tanju Özcan, “Bugün söylediklerim tarihe not olarak düşsün. HDP, Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir. HDP, siyaseten iş tutulabilecek bir yapı değildir. HDP ile siyaseten bir araya gelmeyi düşünen varsa Türkiye’de ben iki kez daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü vatan hainleriyle oturup konuşacak mevzumuz söz konusu dahi olamaz” diye konuştu.