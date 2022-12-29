Bolivya’da ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho polis tarafından gözaltına alındı. Camacho’nun destekçileri gözaltına alınmasının ardından sokaklara döküldü.

Bolivya’da ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho polis tarafından gözaltına alındı. Camacho’nun destekçileri gözaltına alınmasının ardından sokaklara döküldü.

Bolivya’da ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho, 2019’da gerçekleştirilen darbeyle ilgili davada hakkındaki suçlamalar nedeniyle dün gözaltına alındı. Başsavcılık, tarafından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Camacho’nun Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan darbeye liderlik etmekle suçlandığı belirtildi.

Camacho’nun gözaltına alınmasının ardından destekçileri sokaklara döküldü. Santa Cruz’da barikat kurarak yolları kapatan göstericiler, Camacho’nun serbest bırakılmasını istedi. Kurdukları barikatları ve çevredeki araçları ateşe veren göstericilere polis müdahale etti. Gösterilerin başlamasının ardından panikleten halk benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Muhalefet liderleri Camacho’nun gözaltına alınmasının yasadışı olduğunu ifade ederken, başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise kararın 2020’de başlayan dava süreciyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Santa Cruz’dan La Paz’daki polis karakoluna sevk edilen Camacho, siyasi baskının kurbanı olduğunu söyleyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Camacho, adil yargılanma güvencesi olmadığını belirterek savcılara ifade vermeyi reddedip sessiz kalma hakkını kullandı.

Ne olmuştu?

Bolivya’da 20 Ekim 2019’da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales’in kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefet yanlıları, hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Protestolar her geçen gün şiddetini arttırırken, Bolivya ordusu Morales’e darbe tehdidinde bulunmuştu. Baskılara dayanamayarak 10 Kasım’da istifasını sunan Morales, siyasi sığınmacı olarak önce Meksika’ya sonra Arjantin’e gitmişti.