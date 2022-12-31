Bolivya’nın Santa Cruz Valisi ve muhalefet lideri Luis Fernando Camacho’nun tutuklanmasını protesto eden göstericiler, poliste çatıştı. Sokaklar savaş alanına döndü.

Bolivya’nın Santa Cruz Valisi ve muhalefet lideri Luis Fernando Camacho’nun tutuklanmasını protesto eden göstericiler, poliste çatıştı. Sokaklar savaş alanına döndü.

Bolivya’da ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho’nun 2019’da gerçekleştirilen darbeyle ilgili davada hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanması, sokakları bir kez daha karıştırdı. Santa Cruz’da yolları kapatan Camacho’nun destekçileri, lastiklerle kurdukları barikatları ve araçları ateşe verdi. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericiler ise havai fişekler fırlatarak karşılık verdi. Sokakların savaş alanına döndüğü görüldü.

Ne olmuştu?

Bolivya’da ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho, darbeyle ilgili görülen davada kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle 28 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. 43 yaşındaki Camacho’nun dönemin Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan darbeye liderlik etmekle suçlandığı belirtilmişti. 29 Aralık’ta tutuklanmasına karar verilen Camacho, dün başkent La Paz’daki yüksek güvenlikli hapishaneye gönderilmişti.

2019’daki seçimde hile yapıldığı iddia edilmişti

Ülkede 20 Ekim 2019’da Evo Morales’in kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefet yanlıları, hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Protestolar her geçen gün şiddetini arttırırken, Bolivya ordusu Morales’e darbe tehdidinde bulunmuştu. Baskılara dayanamayarak 10 Kasım’da istifasını sunan Morales, siyasi sığınmacı olarak önce Meksika’ya sonra Arjantin’e gitmişti.