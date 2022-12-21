SUBÜ Kadın Voleybol Takımı, Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları’nda şampiyon oldu.

SUBÜ Kadın Voleybol Takımı, Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları’nda şampiyon oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kadın Voleybol Takımı, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı. SUBÜ Erkek Voleybol Takımı ise ikinci sırada yer aldı. Müsabakalara SUBÜ’nün yanı sıra ESTÜ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Anadolu Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) katılım sağladı. Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sevda Çiftçi ve Öğretim Görevlisi Emel Mimaroğlu antrenörlüğünde mücadele eden takımlardan SUBÜ Kadın Voleybol Takımı, final mücadelesinde ESTÜ’yü 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üçüncülük mücadelesinde ise DPÜ, MCBÜ’yü 3-0 mağlup ederek üçüncü sırada yer aldı. SUBÜ Erkek Voleybol Takımı, finalde MCBÜ’ye 3-1 mağlup olarak ikinci oldu. Üçüncü sırayı ESTÜ’yü 3-0 mağlup eden ESOGÜ elde etti. Şampiyon takımlar ödüllerini ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya’nın elinden aldı. Kadınlarda ikincilik ödülünü ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Yıldırım Şimşek, üçüncülük ödülünü SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen takdim etti. Erkeklerde ikincilik ödülünü ESTÜ Genel Sekreteri Cengiz Kaçal, üçüncülük ödüllerini SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orhan Yılmaz takdim etti.