Türkiye Triatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan Bölgesel Triatlon Ligi 4. Bölge 1. Etap Yarışı 9-10, 11-12, 13-14 yaş gruplarında Afyonkarahisar Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda 60 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Spor kenti Afyonkarahisar’da farklı branşlarda müsabakalar düzenlenmeye devam ediyor. Triatlon Federasyonu programında yer alan Bölgesel Triatlon Ligi 4. Bölge 1. Etap yarışları Kocatepe Spor Kompleksinde yer alan Yarı Olimpik Yüzme havuzunda heyecan dolu anlara sahne oldu.

Triatlon Bölgesel Lig müsabakaları için Afyonkarahisar’a gelen Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Başkanı Başkanı Oğuz Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’nu ziyaret ederek, şehirde Triatlon sporunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: “Triatlon, yüzme ve koşunun birleştirildiği keyifli bir spor dalıdır ve bu müsabakalar, genç sporcuların yeteneklerini geliştirmeleri ve birbirleriyle rekabet etmeleri için önemli bir alan sunmaktadır. Türkiye Triatlon Federasyonu’nun da bu tür organizasyonları düzenlemesi, ülkedeki ve ilimizdeki sporun gelişimine katkı sağlayarak gençlere spor yapma alışkanlığı kazanmasını teşvik ediyor. Aynı zamanda bu tarz bölgesel müsabakalar, gençler arasında spor kültürünün yaygınlaşmasına ve sporun faydalarının toplumda daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur” dedi.