Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversitelerin inovasyon ve sonuç odaklı faaliyetleri değerlendirildi.

İhtisaslaşma misyonu üstlenmiş 22 üniversite rektörünün yer aldığı programa, Düzce Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahim Aydın katıldı.

Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin inovasyon ve sonuç odaklı faaliyetleri değerlendirildi.

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