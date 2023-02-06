Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca Ocak ayında yüzde 6,18 oranında artışla 178 milyon 533 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca Ocak ayında yüzde 6,18 oranında artışla 178 milyon 533 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca Ocak ayında yüzde 6,18 oranında artışla 178 milyon 533 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesinin Ocak Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca Ocak ayında yüzde 6,18 oranında artışla 178 milyon 533 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

TİM ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, Ocak ayında Birliğe üye firmalar tarafından 155 ülke/bölgeye ürün gönderildi.

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nin Ocak ayında kayda aldığı Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12,13 oranında artışla 117 milyon 242 bin dolardan 131 milyon 467 bin dolara, tarım ürünleri ihracatı 31 milyon 927 bin dolara, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 33,49 oranında artışla 11 milyon 340 bin dolardan 15 milyon 138 bin dolara yükseldi.

Birliğin Ocak ayında yaptığı ihracatın 131 milyon 467 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada yüzde 57,54 oranında artışla 26 milyon 116 bin dolar ile Makine sektörü, ikinci sırada yüzde 39,08 oranında artışla 24 milyon 931 dolar ile Kimya sektörü ve yüzde 29,87 oranında artışla 15 milyon 380 bin dolar ile Otomotiv sektörü üçüncü sırada yer aldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinde de yüzde 26,85 oranında artışla 13 milyon 947 bin dolar ihracat gerçekleşti.

DAİB üyesi firmalar, söz konusu ayda tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde 3 milyon 167 bin dolar, Yaş Meyve ve Sebze mamüllerinde 6 milyon 354 bin dolar, Meyve Sebze Mamullerinde 4 milyon 211 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En Fazla İhracat Irak’a Yapıldı

Birliğin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 34 payla ilk sırada yer alırken, yüzde 21 payla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci, yüzde 20 payla AB ülkeleri üçüncü sırada yer alıyor. Yeni yılın ilk ayında 155 ülkeye ihracat yapıldığını belirten DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “Halihazırda İhracatçılarımız, Afrika’dan, Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya her kıtada birçok ülkeye ihracat yapmaktalar. Öne çıkan pazarlarımıza baktığımız zaman, Irak, İran, Azerbaycan, Gürcistan gibi yakın ve komşu ülkeler ihracatımızın en yoğun olduğu bölgeler. Birliğin ocak ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 33 milyon 802 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 13 milyon 413 bin dolar ile İran, 8 milyon 810 bin dolar ile Rusya, 8 milyon 728 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 8 milyon 587 bin dolar ile Almanya takip etti.” dedi.

İhracatçı Firma Sayısında Kayda Değer Artış

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver; "Birliğimizden, Ocak ayı boyunca 1 bin 239 firma ihracat gerçekleştirdi. İhracatçı sayımızda kayda değer bir artış söz konusu. Ayrıca Ocak ayında 19 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Giderek artan ihracatçı sayımız ile birliğimiz her geçen gün gücünü artırıyor. Birlik olarak gerçekleştirdiğimiz URGE ve sektörel ticaret heyetlerimiz ile ülkemiz ürünlerine gösterilen yoğun ilgi ihracat rakamlarımızın artması adına bizi daha da umutlandırıyor. 62 ilden, 2.787 üründe ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. " dedi.

Sürdürülebilir İhracat İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “Yeni yılın ilk ayında ihracat rakamlarımızın yüksek olması ile güzel bir başlangıç yaptık. Daha yüksek ihracat hedeflerimize birlikte yürüdüğümüz tüm ihracatçılarımıza bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar dolayısıyla kutluyor, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır başarılı bir yıl yaşamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.