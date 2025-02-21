Bölgesel Amatör Lig de 23 Şubat tarihinde oynanacak karşılaşmalar hava şartları nedeni ile ertelendi.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Türkiye deki kötü hava şartları nedeniyle 23 Şubat tarihinde oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Keşanspor bu hafta deplasmanda Karamürselspor ile oynayacaktı. Bu karşılaşmanın federayon tarafından belirlenecek bir tarihte oynanacağı ve 2 Mart’ta Bozüyük Vitra maçı ile lige devam edeceği öğrenildi.