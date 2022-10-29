Başkan Çopuroğlu: "Tam bağımsız büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz"

Başkan Çopuroğlu: "Tam bağımsız büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre oynanacak 7 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:

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