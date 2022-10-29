Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta Pazar günü oynanacak 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta Pazar günü oynanacak 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Bölgesel Amatör Lig’de Pazar günü oynanacak 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sincan Belediyespor-Develigücü maçına Osmaniye bölgesi hakemi, Hacılar Erciyesspor-Başkent Şafakspor maçına Aksaray bölgesi hakemi, Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokya maçına Gümüşhane bölgesi hakemi atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre oynanacak 7 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Sincan Belediyespor-Develigücü: Burak Aksak
Hacılar Belediyespor-Başkent Şafakspor: Emre Nağaç
Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cem Çubukcu
Niğde Belediyespor-Mucurgücü: Feyyaz Arıcı
Eskil Belediyespor-Osmancık Belediyespor: Mertcan Erölmez
Yozgatspor 1959-Ankara TKİ: Umut Kılıç
Yahşihanspor-Yozgat Bozokspor: Cemal Emre
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